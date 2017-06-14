ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار

انتهت دراسة أمريكية إلى أن الأمريكيين واصلوا العام الماضي تصدر قائمة أصحاب أكبر ثروات للأفراد في العالم.

وأوضح تقرير “جلوبال ولث 2017″ أن حجم الثروة المالية للأفراد في الولايات المتحدة بلغ في العام الماضي 6ر50 تريليون دولار، وتلاهم الصينيون بـ9ر18 تريليون دولار فاليابانيون بـ5ر14 تريليون دولار ثم البريطانيون بـ8ر8 تريليون دولار والألمان في المركز الخامس بـ6ر5 تريليون دولار.

وتشمل هذه الثروات أموالا سائلة وأسهما وسندات وصناديق لكنها لا تتضمن العقارات.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي حجم الأموال الموجودة في صورة ودائع وحسابات مصرفية في العام الماضي بلغ 5ر166 تريليون دولار.

ونوهت الدراسة إلى أن الألمان هم الأكثر ادخارا إذ أن أكثر من 40% من ثروات الأفراد في ألمانيا موجودة في صورة ودائع ادخارية وأموال سائلة ” وأقلية منهم يضعون أموالهم على سبيل المثال في صورة أسهم، وهذا يعمل على توفير استقرار أكبر لكنه يؤدي أيضا إلى تباطؤ تطور ثروات الأفراد في ألمانيا”.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد المليونيرات في ألمانيا يبلغ في الوقت الراهن 473 ألف و185 شخصا يمتلكون أكثر من 25% من ثروات الأفراد.

وأظهرت الدراسة أن العدد الأكبر من المليونيرات في العالم موجود في الولايات المتحدة إذ يبلغ عدد هؤلاء نحو 1ر7 مليون شخص. (DPA)

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