جديد عناصر جيش بشار الأسد في حلب : إختطاف فتاة أمام مسجد و إطلاق النار على مدني بالقرب من مركز للشرطة

اختطف عناصر من ميليشيات بشار الأسد، فتاة في حي الميدان بحلب، أول أمس الإثنين، وأطلق آخرون النار على مدني فجر اليوم، في سلسلة جديدة من الحوداث الناتجة عن الانفلات الأمني غير المسبوق في المدينة.

وقالت وسائل إعلامية موالية، إن الفتاة (شهد عابدين – 16 عاماً) تعرضت للاختطاف فور خروجها من صلاة التراويح، من جامع ثوبان في منطقة الشيخ أبو بكر، من قبل سيارة “تكسي أجرة بلا نمرة”.

وكانت الفتاة برفقة إحدى قريباتها، التي تعرضت هي الأخرى لمحاولة خطف، إلا أنها تمكنت من الفرار وإبلاغ أهل شهد بالحادثة، وبدورهم قام ذوو الشابة بإبلاغ قسم الميدان، لمتابعة القضية.

وفي حادثة أخرى، تعرض شخص يدعى “عمار الأقرع” لاعتداء بالرصاص الحي، في حي حلب الجديدة، من قبل مسلحين تابعين لإحدى الميليشيات النظامية.

وأطلق مسلحو النظام النار على الأقرع (الصورة)، وسط أنباء متضاربة حول الأسباب التي دفعتهم لذلك، وبعد أن لاذوا بالفرار، قام أهالي المنطقة بإسعاف المصاب.

وأشارت المصادر الموالية إلى أن الحادثة وقعت بالقرب من مركز للشرطة.

وتناقل ناشطون وصفحات إخبارية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنباء تفيد بتعرض فتاة أخرى للاختطاف، يوم أمس الثلاثاء، بالقرب من جامع النصر، في منطقة سيف الدولة.

وتنتشر في حلب ميليشيات من كافة الأنواع والتبعيات والجنسيات، وبعد بسط النظام سيطرته على المدينة بالكامل، ازدادت أعدادهم، وانقسموا بين معفش ومشبح ومبتز وسارق ومغتصب ومتحرش ومشفط بسيارة بلا نمرة، دون أن تتمكن “الشرطة العسكرية الروسية” من ضبطهم، وهي التي تم استقدامها لأجل ذلك.

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