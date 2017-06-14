حل لغز سفينة أميركية بعد غرقها بـ 100 عام

اكتشف باحثون حطاما تحت الماء لسفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي كانت قد أبحرت خلال الحرب بين #إسبانيا و #الولايات_المتحدة وغرقت قبالة سواحل #كاليفورنيا الجنوبية قبل مائة عام، حسبما قال مسؤولون.

ومن المقرر أن يعرض مسؤولون تاريخ السفينة التي كان مقرها في سان فرانسيسكو، ويشاركون في مراسم تأبين أفراد طاقمها، ومن بينهم شخصان لقيا حتفهما خلال الخدمة العسكرية، حسب ما اوردت أسوتشيد برس، كما يعتزم باحثون في خفر السواحل والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عرض تفاصيل الاستكشاف المشترك تحت الماء الذي أدى إلى اكتشاف الحطام.

بدأت السفينة “مكولوتش” الإبحار ضمن السرب الآسيوي للقبطان البحري جورج ديوي خلال معركة خليج مانيلا إبان الحرب الإسبانية – الأميركية.

كانت القطع البحرية المتمركزة في سان فرانسيسكو أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تمثل المصالح الأميركية في المحيط الهادئ. كما لعبت دورا مهما في تنمية الغرب الأميركي.

غرقت السفينة “مكولوتش” في الثالث عشر من يونيو 1917 على بعد خمسة كيلومترات من شمال غرب بوينت كونسيبشن في ولاية كاليفورنيا بعد الاصطدام بسفينة بخارية مدنية.

عكس السير