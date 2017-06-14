حمص : حجارة مئذنة تتساقط فوق الرؤوس من علو 30 متراً .. و سلطات النظام تحل المشكلة بسياج و لافتة ! ( صور )

اشتكى موالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سوء تعامل سلطات النظام مع “مئذنة جامع” تتساقط جارتها فوق رؤوس المارين، في مدينة حمص.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن مئذنة جامع الصفا، بالقرب من “دوار الرئيس” وسط المدينة، تتساقط حجارتها من علو 30 متراً، منذ مدة.

وبعد عدة شكاو، قامت وزارة أوقاف النظام بنصب سياج صغير حولها، وعلقت لافتة كتب عليها: “ابتعد عن جدار المسجد والمئذنة .. خطر سقوط حجارة”.

وعلقت إحدى الشبكات الإخبارية المحلية الموالية في حمص، على تصرف الأوقاف، بالقول: “يعني تكلفوا بشغلات مالها طعمة بيعملو صيانة للجامع كلو وشغلوا الرصيف ونزعوا المنظر حوالي الجامع .. لازم توقع الحجار عراس شي حدا ليتصلح مثلاً”.

عكس السير