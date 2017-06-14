داعية مصري : ذكر الله بالقلب أخطر منه باللسان

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز إن كثيرا من المسلمين يعتقدون أن ذكر الله باللسان فقط، إنما هناك ذكر أخطر بالجنان ألا وهو القلب.

ووفق ما اوردت صحيفة الدستور، استشهد عبد المعز، خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون، المُذاع عبر فضائية DMC، بقول الله تعالى في القرآن الكريم: “وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا”.

ولفت الداعية الإسلامي الانتباه إلى ضرورة ذكر الله بالقلب واللسان معا، وذلك بأن يكون قلبه خائف من الله وعامر بالرقة والرحمة والرأفة بالآخرين، مشيرًا إلى أن أفضل أنواع ذكر الله هو قراءة القرآن الكريم والصلاة.

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