رويترز : أمريكا تنقل راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى قاعدة قواتها في ” التنف ” جنوبي سوريا

قالت وكالة رويترز، إن مصدران بالمخابرات في المنطقة قالا يوم الأربعاء إن القوات الأمريكية نقلت منظومة راجمات صواريخ جديدة بعيدة المدى توضع على شاحنات من الأردن إلى قاعدة أمريكية في التنف بجنوب سوريا قرب الحدود العراقية والأردنية لتعزز بشدة وجودها في المنطقة.

وقال المصدران، بحسب الوكالة، إن نظام راجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس) موجود الآن في القاعدة الصحراوية التي شهدت تعزيزات عسكرية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوتر بعدما ضربت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات تدعمها إيران للحيلولة دون اقترابها من قاعدة التنف.

وقال مصدر كبير بالمخابرات: “لقد وصلت (المنظومة) الآن إلى التنف وهي تمثل تعزيزا كبيرا للوجود العسكري الأمريكي هناك”، ولم يذكر تفاصيل، وأضاف أن نظام هيمارس نشر بالفعل في شمال سوريا مع قوات تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من واشنطن.

ونشرت واشنطن نظام صواريخ هيمارس على الحدود التركية لضرب مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية، واستخدمت المنظومة عدة مرات على الحدود الأردنية لضرب متشددين تمركزوا بالمنطقة الصحراوية بجنوب شرق سوريا. (REUTERS)

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