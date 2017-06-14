زعم أنه غير معتاد على شرب الكحوليات و شهود قالوا إنه يعرف باسم ” السكران ” .. ألمانيا : محاكمة لاجئ اغتصب فتاة و هو مخمور في قطار !

بدأت، أمس الثلاثاء، محاكمة طالب لجوء، اغتصب فتاة قاصراً في مدينة هامبورغ، شمالي ألمانيا.

وقالت صحيفة “هامبورغر مورغن بوست” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن طالب اللجوء العراقي يدعى علي، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وهو متزوج وله طفلان.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضحت الصحيفة أن علي خرج ليلة (6/11/2016) مع أصدقائه من مركز استقبال اللاجئين، ولحقوا بثلاث فتيات إلى إحدى قطارات الضواحي، بعد أن شربوا مشروبات كحولية، وقام علي باغتصاب الفتاة (13 عاماً) في إحدى عربات القطار.

واعترف علي بما قام به أمام المحكمة، مضيفاً أنه كان تحت تأثير الكحول ولم يعرف أنها قاصر، وأعرب عن استعداده لتحمل كامل المسؤولية.

وقالت الصحيفة إن علي زعم أنه لم يكن معتاداً على شرب الكحول، ما أسفر عن فقدانه لوعيه، إلا أن شهوداً بالمأوى الذي يسكنه قالوا إنه كان معروفاً باسم “علي السكران”.

ولم تتمكن المحكمة والمدعي العام والدفاع من التوصل لاتفاق فيما بينهم، بعد أن رفضت النيابة عقوبة السجن لثلاث سنوات و9 أشهر نظراً لقصر المدة.

عكس السير