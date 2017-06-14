زعيم الحركة القومية في تركيا : قطر كانت تدار عن طريق قائم مقام يعينه أجدادنا

أعلن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، دعمه لموقف حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه الأزمة القطرية.

وقال “بهتشلي” في كلمته خلال اجتماع تكتل أعضاء حزبه في البرلمان: “لا يمكننا أن ننقطع عن الجغرافيا المحيطة بنا بحجة وجود مشاكل كبيرة. لا يمكننا أن ندير ظهورنا إلى جيراننا”.

وأضاف “بهتشلي”، بحسب ما نقلت صحيفة “سبق” السعودية: “قطر كانت تُدار عن طريق قائم مقام يعينه أجدادنا”، وأن الغرض الوحيد من تأسيس القاعدة العسكرية في قطر هو حماية وضمان الاستقرار في المنطقة فقط.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض “كمال كيليتشدار أوغلو” دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى التخلي عن دعم الإخوان لتجنب الوقوع في مطب قطر.

وأدلى “كيليتشدار أوغلو” بتصريحات خلال اجتماع نواب الحزب، أشار فيها إلى اتهام سبع دول من بينها السعودية، لدولة قطر بدعم الإرهاب، ومطالبة تلك الدول قطر بمغادرة سفرائها ومواطنيها.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على ضرورة تعلم الجميع درساً من الوضع الذي وصل إليه العالم الإسلامي ومن الإرهاب ومن الدماء المسالة ومن الشرق الأوسط المضطرب.

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