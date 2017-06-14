صحيفة : سان جيرمان يغلق الباب أمام رحيل فيراتي

أغلق #باريس_سان_جيرمان الفرنسي الباب أمام احتمالية رحيل لاعبه الإيطالي #ماركو_فيراتي في ظل رغبة #برشلونة الإسباني في التعاقد معه، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية.

وقالت صحيفة لو باريزيان إن المدير الرياضي الجديد للفريق إنتيرو هنريكي “أغلق فوراً الباب” أمام رحيل الدولي الإيطالي، الذي قيل إن برشلونة مستعد لدفع 100 مليون يورو للحصول على خدماته.

يشار إلى أن عقد فيراتي (24 عاماً) مستمر مع النادي الباريسي حتى 2021، ووفقاً للو باريزيان فإن وكيل اللاعب دوناتو دي كامبلي طلب من النادي دراسة العروض المقدمة له.

يذكر أن فيراتي يعد من الركائز الأساسية في الفريق الذي يدربه الإسباني أوناي إيمري، وانتقل اللاعب إلى النادي الباريسي في 2012 قادماً من بيسكارا. ( EFE )

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