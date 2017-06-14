عالمان يكتشفان ” عجيبة الدنيا الثامنة ” في نيوزيلندا

أعلن عالمان نيوزيلنديان، مؤخرا، استكشاف بحيرات عجيبة في #نيوزيلندا، تمتاز بسطحها المائي الملون بالوردي والأبيض، واعتبروا ما توصلوا إليه بمثابة أعجوبة الدنيا الثامنة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأعجوبة الثامنة جرى استكشافها في بحيرة “روتوماهانا”، على الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وأوضح المصدر أن السطحين الملونين للبحيرة، كانا قد اختفيا عام 1886، وكانا يجذبان السياح من كافة دول العالم، خلال القرن التاسع عشر، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، لكن فورانا بركانيا لجبل “تاراويرا”، في العاشر من يونيو 1886، أدى إلى تواريهما لمدة طويلة، إلى أن بذل باحثون نيوزيلنديون جهدا للعثور عليهما مجددا.

واستطاع العالمان ريكس بون وساشا نولدن، أن يحددا موقع السطحين تحت عمق يترواح بين 10 و15 مترا من الرماد والمواد البركانية.

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