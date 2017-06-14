في أستراليا .. شاب يختطف فتاة و يغتصبها بعد أن رفضت أسرتها تزويجها منه

اتهمت الشرطة الأسترالية شابًا باختطاف واغتصاب فتاة (18 عامًا) خلال جولة مرعبة بالسيارة حول مدينة #سيدني، بعد أن رفضت أسرتها طلبه للزواج منها.

وقالت الشرطة: ” إن الشاب، البالغ من العمر 31 عامًا، قام باختطاف شابة من منزلها في مدينة بانكستاون، جنوب غرب سيدني، صباح الإثنين الماضي، قبل أخذها في السيارة معه باتجاه مدينة ملبورن “.

وبحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اتصلت العائلة بالشرطة التي عثرت بدورها على السيارة ثم اعتقلت الجاني على طريق “هيوم” السريع في “غونداغاي”، التي تقع على بعد حوالي 351 كم من موقع الاختطاف.

وألقي القبض على الجاني في الساعة 9 مساء ونقله إلى مركز شرطة “واغا واغا” حيث وجهت إليه تهم الاعتداء الجنسي والفعل الفاضح والاختطاف.

ووفقًا للتقارير، كان الخاطف المزعوم من معارف الضحية، وقد سبق وطلب إذن والدي الفتاة ليتزوجها ولكنهما رفضا.

ورفضت النيابة إخلاء سبيل الجاني بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة “واغا واغا” المحلية يوم الثلاثاء، في حين نُقلت الضحية إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بالمستقرة.

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