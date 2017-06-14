قالت إنه كان يضربها .. تركيا : سورية قاصر تقتل زوجها التركي و تحرق جثته بمساعدة حبيبها و شقيقه ! ( فيديو )

قالت صحيفة تركية، إن الشرطة ألقت القبض على فتاة سورية قاصر، قامت بقتل زوجها التركي وإحراق جثته، في مدينة “إلازغ”، شرقي تركيا.

وذكرت صحيفة “ملييت” التركية، أول أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الكشف عن الجريمة تم في الثالث من شهر حزيران الجاري، عندما عثر على جثة محترقة في أرض خالية، قبالة بناء قيد الإنشاء.

ومن خلال التحقيقات، تبين للشرطة أن الجثة هي للتركي عيسى أوصلو (41 عاماً)، المنحدر من مدينة أورفا، والذي يعمل في بيع الخردوات.

ولدى التوجه إلى منزله، عثرت الشرطة على آثار دماء، وعلمت بأن الرجل التركي متزوج من السورية “أسيل البصيري”، البالغة من العمر 17 عاماً، زواجاً دينياً (عرفي / غير مقيد بشكل رسمي).

ووضعت الشرطة التركية الزوجة محل اتهام، وبدأت البحث عنها، وسرعان ما وجدتها برفقة حبيبها (عبد القادر جدو – 22 عاماً)، وشقيقه (أنور جدو)، في مدينة ماردين، بتاريخ 10 حزيران، بحسب الصحيفة.

وقامت الشرطة بنقل المتهمة، بعد إلقاء القبض عليها وعلى حبيبها وشقيقه، إلى مدينة إلازغ، حيث اعترفت أثناء التحقيق بأن زوجها كان يضربها ويعنفها، لذلك قررت قتله، وقامت بذلك في منزلها بضربه بالمطرقة على رأسه، قبل أين يقوم حبيبها وشقيقه بنقل الجثة إلى أرض خالية، ومن ثم إحراقها.

ولم تذكر الصحيفة موعد محاكمة الجناة.

عكس السير