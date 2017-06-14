كارفاخال حزين على ” الوداع الباهت ” لبيبي

أبدى مدافع #ريال_مدريد الدولي داني كارفاخال حزنه على الطريقة التي أنهى بها البرتغالي #بيبي مشواره في “الميرنغي”، مشيراً إلى أنه كان “وداعاً باهتاً” بعد 10 أعوام في النادي.

وقال كارفاخال في تصريحات صحافية عن نهاية حقبة بيبي في النادي: “إنها قرارات يتخذها كل لاعب، القرارات الشخصية مع المدرب والنادي”.

وأضاف: “ظل بيبي لعشر سنوات، قدم أداء رائعاً، أنا حزين لأنه لم يحظ بمباراة يتم فيها التصفيق له في البرنابيو وأن وداعه يكون رمادياً بعض الشيء بعد سنوات عديدة”.

وتحدث كارفاخال عن زميله ألفارو موراتا وعن الحاجة لشعوره بالأهمية داخل فريق من أجل الوصول في حالة جيدة لمونديال روسيا.

وقال: “لا أحد يعلم ما يمكن أن يكون الأفضل له، هو لاعب لا يلعب كثيراً ويريد أن يستمتع بالمونديال، وربما خيار الرحيل لكي يكون في حالة جيدة وفي مستوى مناسب، هو والأفضل، وربما لا يكون كذلك”. ( EFE )

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