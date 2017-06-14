” كنتاكي ” تخطط لإرسال شطيرة دجاج إلى الغلاف الجوي !

تخطط شركة الوجبات السريعة ” #كنتاكي ” لجعل شطيرة دجاج رائد فضاء عندما ترسلها الأسبوع المقبل إلى حافة الغلاف الجوي بمساعدة منطاد مخصص للارتفاعات الشاهقة.

تأتي الخطوة الترويجية للشطيرة “زنغر” بعد شهرين من كشف سلسلة الوجبات السريعة عن روب لوي أثناء أداء دور مؤسس “كيه إف سي” الكولونيل هارلاند ساندرز مرتديا زي رائد فضاء في إطار حملة دعائية.

وجاء في الإعلان تعهد بإرسال شطيرة الدجاج المطهية إلى الفضاء، حسب ما اوردت أسوتشيد برس، وأقامت “كنتاكي” شراكة مع مصنع المناطيد “وورلد فيو” بشأن المشروع.

وقالت الشركة إن نافذة الإطلاق سوف تفتتح في الحادي والعشرين من يونيو الجاري لما تصفها بأطول رحلة في التاريخ لمنطاد مخصص لطبقة الغلاف الجوي العليا ذي حمولة تجارية.

ومن المقرر عودة الشطيرة إلى الأرض حاملة بيانات للقياس عن بعد.

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