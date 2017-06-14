كونتي مجبر على الاعتذار لإدارة تشيلسي بسبب دييغو كوستا

سيضطر الإيطالي #أنطونيو_كونتي، المدير الفني لفريق #تشيلسي الإنكليزي، تقديم الاعتذار لدارة النادي اللندني بسبب الطريقة التي أخبر من خلالها اللاعب الإسباني #دييغو_كوستا عن عدم حاجته له في الفريق موسم القادم.

وكان المهاجم الإسباني كوستا قد أعلن، الجمعة الماضي، تلقيه رسالة نصية من كونتي، جاء فيها: “أهلاً دييغو، أتمنى أن تكون بخير، شكراً لك على ما قدمته الموسم الماضي، وأتمنى لك التوفيق في العام المقبل، أنت لست ضمن خططي المستقبلية”.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أنّ كونتي سيضطر للاعتذار أمام مجلس إدارة تشيلسي، عن طريقة طلبه من كوستا الرحيل، لأنّها قد تتسبب في خسارة النادي لـ10 ملايين جنيه إسترليني، نتيجة هبوط القيمة التسويقية للاعب، بعد علم بقية الأندية برغبة كونتي في التخلي عن لاعبه.

وقال كوستا، في تصريحات جديدة، نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية، إنه سينتقي الخيار الأفضل الذي سيلعب معه في الموسم المقبل بعدما علم برغبة تشيلسي في التخلي عنه.

وأكد: “تشيلسي لديه مالك وأنا لاعب في النادي، وهم من عليهم تقرير مصيري، إذا كانوا يرغبون في بيعي أم لا. في حالة الرحيل، فسيكون علي البحث عن نادٍ آخر”.

وأعرب كوستا عن عدم ترحيبه بالبقاء في تشيلسي، والمحاربة من أجل المشاركة في التشكيلة الأساسية، فضلاً عن ضيقه من الطريقة التي تعامل بها معه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أبلغه بقرار الاستغناء عنه عبر رسالة نصية على الهاتف.

وأوضح قائلاً بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “لدي عقد ممتد لعامين مع تشيلسي وهم من عليهم تقرير مستقبلي. سأبحث عن أفضل خيار لي في حالة ما قرروا بيعي”.

وأوضح: أتلتيكو مدريد هو أحد هذه الخيارات. أريد الرحيل لفريق جيد بإسبانيا، أو إيطاليا، أو البرازيل، أينما كان بشرط مواصلة التواجد داخل الملعب”.

وأكد اللاعب ذو الأصول البرازيلية أنه يفتقد الأجواء داخل غرف ملابس تشيلسي، لما قال:”لم أشعر بالإحباط تجاه كونتي. هناك أشخاص جيدون وآخرون سيئون في الحياة. سأظل أتذكر الجوانب الجيدة. لا أقول إنه شخص سيء، ولكني سأظل أتذكر الأمور الطيبة فقط”.

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