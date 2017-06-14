للمرة الأولى .. التلفزيون الألماني لن يعرض دوري الأبطال مجاناً

سيتعين على الجمهور الألماني دفع أموال لمشاهدة مباريات #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم بداية من موسم 2018-2019، بعد حصول سكاي دوتشلاند على حقوق البث عقب التوصل لاتفاق مع مجموعة بيرفورم الإعلامية.

وقالت سكاي في بيان إنها “ستبث مباريات دوري الأبطال بداية من موسم 2018-2019 وحتى موسم 2020-2021”.

وللمرة الأولى في ألمانيا لن تكون المباريات متاحة أمام العامة عبر محطة (زي.دي.إف) المفتوحة.

وقال توماس فورمان مدير محطة (زي.دي.إف) الرياضية لصحيفة (بيلد) “بذلنا أقصى ما بوسعنا لكن هذا لم يكن كافيا”.

وباتت بطولة دوري الدرجة الأولى الألماني من بين البطولات الأعلى قيمة عالمياً بعد بيع حقوق البث التلفزيوني بمتوسط بلغ حوالي 900 مليون يورو في الموسم الواحد لمدة أربع سنوات. ( reuters )

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