ماكرون : البقاء في الاتحاد الأوروبي ” ما زال متاحاً ” أمام بريطانيا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في باريس أن “الباب مازال مفتوحا كما هو واضح” إذا ما غيرت بريطانيا رأيها بشأن البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هذا القرار سيكون متروكا “للشعب البريطاني صاحب السيادة”، موضحا أنه “بمجرد أن نبدأ المفاوضات، فسوف يتعين علينا جميعا أن ندرك أن العودة سوف تكون أصعب بكثير”.

وذكر ماكرون أن أولوياته بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أن تبدأ المفاوضات بأسرع ما يمكن، وأن تقودها المفوضية الأوروبية من أجل حماية “مصالح الاتحاد على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

وكانت رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد ذكرت في وقت سابق أن مفاوضات خروج بلادها من الكتلة الأوروبية ستمضي قدما في موعدها بالرغم من انغماسها في مفاوضات تشكيل حكومة أقلية عقب خسارتها للأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال ماكرون إن عملية التفاوض يتعين “ألا تستهلك كل طاقتنا”، مضيفا أنه “لابد أن نكون قادرين على الاستمرار داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وعلى التحدث بشأن المستقبل وبشان المشروعات الأساسية للمضي قدما”.

وكان الزعيمان يجتمعان في باريس على عشاء عمل قبل أن يحضرا مباراة ودية في كرة القدم بين منتخبي فرنسا وإنجلترا في استاد فرنسا. (DPA)

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