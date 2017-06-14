مصر : شيخ الأزهر يوضح حكم من طلق زوجته إرضاءً لأمه

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ #الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إنه لا يجب على الزوج أن يُطلق زوجته، انطلاقًا من إجبار والديه أو طلبهما منه بأن يُطلق زوجته، مشيرًا إلى أن هذا ليس من البر في شيء.

وأكد الطيب خلال برنامج الإمام الطيب بحسب ما ذكرت صحيفة صدى البلد، أنه يجب على الابن أن يبر والديه، ولكن عليه أيضًا أن يستمسك بزوجته، ولا يخشى أن يكون هذا من عقوق الوالدين، فهناك فاصل كبير بين الاستمرار في الحياة الزوجية وبين رضا أو غضب الوالدين، موضحًا أنه شرعًا على الابن ألا يُطيع والديه إذا حرضاه على ترك زوجته، وفي الوقت ذاته يبر بوالديه.

واستشهد بما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “رَحِمَ اللهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ”، منوهًا بأن البر يكون في المعروف وفي ما هو متاح، فليس من حق الوالدين إنهاء العلاقة الزوجية بين الابن وزوجته، أو العكس.

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