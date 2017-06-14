ناد إسباني يسرح جميع لاعبيه !

قرر نادي #أوكام_مورسيا الإسباني تسريح لاعبيه الـ24 بعد هبوطه لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم.

وكانت عقود 16 لاعباً تنتهي في 20 يونيو (حزيران)، في حين سيعود خمسة آخرين إلى أنديتهم بعد انتهاء فترة الاعارة، وآخر يمتد عقده لموسم 2017-2018 ولكن يتضمن شرطاً يسمح له بالرحيل في حال الهبوط.

وكان النادي قد جدد للاعبين آخرين في يناير(كانون الثاني) الماضي، ولمن تضمن عقديهما شرطاً بأن يكون الاتفاقان ملغيين في حال الهبوط.

وكان نادي أوكام مورسيا صعد للقسم الثاني للمرة الأولى هذا الموسم. ( EFE )

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