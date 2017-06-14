نظام ” IOS 11 ” يتيح الاتصال بشبكة ” واي فاي ” دون كتابة كلمة المرور

أدخلت #آبل ميزة في نظام IOS 11 المحدث، تمكّن المستخدمين من الاتصال بشبكات واي فاي دون الحاجة لكتابة كلمة المرور يدويا بعد اختيار الشبكة.

وزُود IOS 11 بقارئ لرموز الاستجابة السريعة QR، الذي يتيح إمكانية مسح رمز QR الموجود على جهاز توزيع الإشارة، راوتر، والاتصال بشبكة الإنترنت تلقائيا.

ويتضمن نظام التشغيل أيضا، ميزة تسمح للمستخدمين بإرسال كلمة مرور شبكة الـ واي فاي، إلى جهاز آخر.

وذكرت تقارير موقع 9to5Mac، أن قارئ رمز الاستجابة السريعة QR، رُصد لأول مرة من قبل مستخدمي نظام IOS 11 beta، حيث كانت الميزة موجودة في الكاميرا الأصلية، وهي مصممة لإطلاق المواقع والتطبيقات بعد قراءة التعليمات البرمجية.

وعندما يقوم المستخدم بتوجيه الكاميرا إلى رمز الاستجابة السريعة على الوجه الخلفي لموزع الإشارة، راوتر، سيظهر تنبيه في أعلى الشاشة يشير إلى القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت.

وأطلقت آبل طريقة أخرى لتسهيل الاتصال بشبكات واي فاي، وذلك عبر مشاركة كلمة المرور بين الأصدقاء، فعند ظهور واجهة إدخال كلمة المرور، سيظهر تنبيه على أي جهاز آخر يعمل بنظام IOS 11، متصل بنفس الشبكة، يُخبر المستخدم بأن جهاز جديد يحاول الاتصال بشبكة الإنترنت، مع وجود زر لإرسال كلمة المرور.

ولكن شركة آبل أعلنت أن نظام التشغيل IOS 11، لن يدعم الهواتف القديمة، بما في ذلك آيفون 5 و5C، حيث سيعمل على أجهزة 64 بت فقط، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ويشير هذا الأمر أيضا إلى أن نظام IOS 11، لن يدعم تطبيقات أجهزة 32 بت، ما يعني أن بعض التطبيقات الحالية ستتوقف عن العمل بمجرد تحديث النظام، بغض النظر عن نموذج الهاتف أو الجهاز اللوحي.

الجدير بالذكر، أن آبل أقامت مؤتمرها السنوي في سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا، وسلطت الضوء من خلاله على مجموعة من الأجهزة الجديدة، إلى جانب الكشف عن تفاصيل عديدة حول إصدار برنامجها القادم.

ويشمل نظام التشغيل IOS 11 المحدث، مجموعة من الميزات الداعمة للعالم الافتراضي، للمرة الأولى، ما يسمح للمطورين بربط مكونات الواقع الافتراضي مع الكاميرا بشكل تلقائي.

ويحوي النظام أيضا على تحديث لتطبيق iMessages، يتيح للمستخدمين إمكانية حذف الرسائل من الأجهزة الأخرى. كما يمكن لمستخدمي أجهزة آبل إرسال الأموال، عبر التطبيق نفسه.

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