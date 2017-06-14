هولندا : تجهيز بيوت مؤقتة مؤلفة من ” غرفة واحدة ” للاجئين الشبان الحاصلين على إقامات ( صور )

أوكلت الحكومة الهولندية، مهمة تجهيز سكن مؤقت للاجئين الحاصلين على إقامات، الشباب منهم دون سن 30 عاماً، والمشردين السابقين، لشركة السكن “بوتريال”.

وقالت صحيفة “سلوتال ستاد” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشركة أنهت تجهيز أول 16 عشر منزلاً، مؤلفاً من غرفة واحدة، السبت الماضي (10/6)، في شارع فاسينارسا، الواقع في لاهاي، غربي هولندا.

وستكون الغرف جاهزة للتسليم والسكن بعد شهر، ومن المنتظر أن يتم لاحقاً تجهيز 30 سكناً بالمجمل، من هذا النوع.

وبحسب الصحيفة فإن العمر الافتراضي للغرفة الواحدة هو خمس سنوات، مرجحة أن يمتد لعشر سنوات.

عكس السير