وزير الخارجية التركي يطير إلى قطر و منها إلى السعودية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء أنه سيسافر إلى قطر وبعدها إلى السعودية، إذا كان ذلك ممكنا.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الوزير جاويش أوغلو سيلتقي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي هذه الخطوات ضمن المساعي التي تبذلها تركيا لرأب الصدع بين حليفتها القوية قطر وبعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد يوم الثلاثاء محاولات بعض الدول عزل قطر وشجب مثل هذا التصرف، ووصفه بـ “غير الإنساني والمخالف للتعاليم الإسلامية”.

وقال أردوغان أثناء كلمة له في البرلمان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إن “الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة بتاتا، داعيا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصفه بـ”كبير الخليج”، إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية.

وأكد أن قطر ليست دولة داعمة للإرهاب بل أكثر بلد يحارب مع تركيا ضد تنظيم “داعش”، مشددا على أن الاتهامات الموجهة إلى قطر لن تعود بالنفع على المنطقة. (RT)

عكس السير