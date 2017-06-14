وزير الدفاع الأمريكي : تمويل التطرف من قبل قطر كان يتم عن طريق القطاع الخاص و ليس الحكومة القطرية

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح لمنع تمويل التطرف العنيف، وذلك بعد يوم من وصفه الحصار المفروض على قطر من بعض دول الخليج بأنه وضع معقد للغاية ويجب التوصل فيه إلى تفاهم.

وقال ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إن قطر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمكافحة تمويل التطرف العنيف، مضيفا أن التمويل في السابق كان من قبل القطاع الخاص وليس الحكومة القطرية.

وفي جلسة مماثلة عقدت في مجلس النواب أمس، وصف ماتيس الحصار المفروض على قطر من بعض دول الخليج بأنه وضع معقد للغاية، ومجال يجب التوصل فيه إلى تفاهم، وقال إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورث تركة صعبة وقاسية لكنه يحاول تغيير المجتمع بالاتجاه الصحيح.

وأضاف “نرى أن قطر تحتضن أكبر قاعدة جوية لدينا ومقرا متقدما لقواتنا الجوية والقيادة المركزية والعمليات الخاصة. أريد أن أقول ببساطة إن لدينا قدرة على تسيير العمليات مع قطر”. (aljazeera)

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