وقف إماراتي يرسل مساعدات للاجئين السوريين في تركيا

أرسل وقف “خليفة بن زايد آل نهيان”، الذي يقع مقره في الإمارات العربية المتحدة، شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى أسر اللاجئين السوريين في شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

ووزعت المساعدات الغذائية على منازل العائلات السورية المحتاجة في شانلي أورفا، بالتعاون مع جمعية “فنار البحر” الخيرية التركية، ومنتدى المساعدات الإنسانية في شانلي أورفا.

وقال رئيس المنتدى عثمان غرام، في تصريح للأناضول، إن متطوعي الجمعية وزعوا المساعدات على المنازل برفقة وفد من الوقف الإماراتي.

وأضاف أنهم ينتظرون قدوم المزيد من المساعدات خلال شهر رمضان. (ANADOLU)

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