يوفنتوس يصطدم بعقبتين لحسم صفقة دوغلاس كوستا

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنّ نادي #يوفنتوس يجد صعوبات في حسم صفقة اللاعب الدولي البرازيلي #دوغلاس_كوستا، وذلك بسبب المطالب المالية الضخمة لنادي #بايرن_ميونيخ الألماني وللاعب نفسه.

وقالت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” : “يوفنتوس يريد ضم كوستا، لكن بايرن ميونيخ يطلب 50 مليون يورو للتنازل عن خدمات الدولي البرازيلي”.

وأضافت الشبكة الرياضية بنوع من التفاؤل: “يوفنتوس ما زال على اتصال بوكيل كوستا وبايرن ميونيخ، ورغم المبلغ المطلوب، إلا أن إدارة البيانكونيري تأمل في إنهاء الصفقة مستغلة العلاقة الجيدة بينها، وإدارة البافاري”.

وتابعت بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف: “بعيداً عن السعر الذي يطلبه بايرن، فإن اللاعب ، يطلب 7 ملايين يورو كراتب سنوي، وهو ما يثير تحفظ إدارة السيدة العجوز أيضاً”.

يُشار أنّ الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا، البالغ من العمر 26 عاماً، قد انضم لبايرن ميونيخ في صيف 2015، قادماً من نادي شاختار دونيتسك، مقابل 30 مليون يورو، ولا يزال متعاقداً مع الفريق البافاري إلى غاية صيف 2020.

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