أسهل مهنة بالعالم .. تمنح أصحابها 1500 دولار في اليوم !

مشاهدة أشخاص يتناولون الطعام عبر مواقع بث مباشر قد يبدو أمرا غريبا في أماكن كثيرة من العالم، لكنه أمر متداول جدا في #كوريا_الجنوبية.

وانتشرت ظاهرة “موكبانغ” في كوريا الجنوبية العام الماضي، وتتمثل في أن يتناول شخص الطعام على موقع للبث المباشر، بينما يراه ويتحدث معه الآلاف.

وساعدت هذه الظاهرة شاب كوري على جني 1500 دولار أميركي في الليلة الواحدة، وذلك من عوائد مشاهدة الآلاف له بينما يتناول عشاءه، ووفقا لشبكة بيزنس إنسايدر، يقوم هذا الشاب بتناول الطعام والدردشة مع أشخاص مختلفين على موقع البث المباشر “أفريكا تي في”.

ويتكون جمهور هذا الشاب من المراهقين، الذين يستطيعون إهداء صاحب البث نقاط على شكل بالونات، تبلغ قيمة كل منها 10 سنتات.

ويعتقد الكثيرون أن انتشار هذه الظاهرة ترجع لكثرة عدد الكوريين الذين يعيشون بعزلة عن المجتمع، مما يقودهم للتفاعل على هذه المواقع.

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