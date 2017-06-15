ألمانيا : إدماج اللاجئين يزداد صعوبة

قالت وكالة العمل الاتحادية الألمانية، إن إدماج اللاجئين في سوق العمل الألمانية يزداد صعوبة، على الرغم من حاجة الألمان للعاملين المتخصصين.

ونقلت صحيفة “اس فاو تست” الألمانية، عن الوكالة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن 167 لاجئاً حصلوا هذا العام على عمل ثابت في ولاية مكلنبورغ – فوربومرن، شمالي ألمانيا، في حين حصل 339 لاجئاً على عمل، العام الماضي.

وفي المقابل، تم تسجيل 2480 لاجئ معترف به في الولاية كعاطل عن العمل، منهم 1844 لاجئاً سورياً، كما دخل 1363 لاجئاً في دورات الاندماج المهنية وغيرها، ضمن العروض التي تقدمها وكالات التوظيف ومركز العمل.

وقالت الوكالة الاتحادية للعمل إن الشركات على استعداد لتوظيف اللاجئين في الولاية، وهو ما أكده لوثر بريخت، الرئيس التنفيذي لشركة “فلام أيروتيك”، المصنعة لمكونات الطائرات في مدينة في شفيرين، شمالي البلاد.

وقال بريخت: “الشركة حالياً توظف أي لاجئ من دون معرفة جيدة باللغة الألمانية”، لأن مشاكل عدم إتقان اللغة قد تسبب خطراً على السلامة والصحة المهنية.

وقالت مارغريت كورتمان، الرئيسة الإقليمية في الوكالة الاتحادية للعمل في شمالي ألمانيا: “إن إدماج اللاجئين في سوق العمل يتطلب المثابرة والالتزام الثابت من جميع الشركاء”.

وختمت كورتمان أنه من المهم الجمع بين التدريب على اللغة، وبين المهارات المهنية مع الأنشطة العملية في الشركات.

عكس السير