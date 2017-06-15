ألمانيا تقر خطة عمل لمواجهة العنصرية والتطرف

أقرت ألمانيا، يوم الأربعاء، “خطة وطنية” لمواجهة العنصرية والتطرف في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء الألماني على الخطة التي قدّمتها وزارتي الأسرة والداخلية، والتي تتضمن خارطة عمل لمواجهة العنصرية، إضافة إلى حزمة إجراءات لمواجهة التطرف.

وتعقيبا عن الموضوع، قالت وزيرة الأسرة، كاتارينا بارلي، في تصريحات إعلامية، إن أي نوع من أنواع التمييز يعتبر هجوما على القيم الأساسية للمجتمع، مؤكدة أنه “يمكننا أن نعيش معا في إطار الاحترام ودون أي تمييز”.

وأضافت الوزيرة أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 100 مليون يورو لمكافحة التطرف، وسيتم استخدامها لدعم منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيرا، في بيان حول الخطة، إن “السلوكيات العنصرية تتعارض مع القيم الأساسية لألمانية ولا يمكن قبولها”.

ووفق المصادر نفسها، تهدف الخطة لوقف التطرف والعنصرية في الحياة اليومية وعلى شبكة الإنترنت وفي أماكن العمل.

كما تتضمن توفير الدعم لمشاريع تنفذها منظمات المجتمع المدني من أجل الحيلولة دون تطرف الشباب. (ANADOLU)

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