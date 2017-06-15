ألمانيا : خطأ في كتابة أسماء شابين سوريين يتسبب بإخلاء 87 ألف شخص

تسبب خطأ في كتابة اسم شاب سوري، بإخلاء حفل كبير يضم عشرات آلاف الأشخاص، في ألمانيا، مطلع الشهر الحالي.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سوريين كانا يعملان ضمن فرقة الإنشاءات في حفل “Rock am Ring”، الذي حضرت لإحيائه فرقة “رامشتاين”، تسبب أحدهما بإخلاء 87 ألف شخص، مساء الجمعة (2/6).

وفي التفاصيل، قامت الشرطة بالتدقيق باسم شخصين، كانا قد عملا في إنشاءات الحفل، وتم إدراج اسميهما في المهرجان، دون أن يكونا موجودين في اللائحة التي تسلمتها الشرطة من اللجنة المنظمة، وذلك بسبب خطأ في الكتابة.

وأثناء فحص الإسمين، تبين للشرطة أن أحدهما كان على تواصل بسلفيين، دون الكشف عن طبيعة هذا التواصل، ما دفع الشرطة لاتخاذ قرار بالإخلاء.

وقال يوهانس كنز، المتحدث باسم الشرطة: “لم نكن قادرين ذلك المساء على استبعاد وجود تحضيرات لعمل إرهابي”، وتم إطلاق سراح المحتجزين، فيما لا يزال التحقيق مستمراً في القضية، بينما استؤنف الحفل في اليوم التالي.

وشدد كنز على ضرورة توسيع التحقيق في المستقبل، ليشمل العاملين في الاحتفالات و الأحداث الكبيرة، والعاملين في الإنشاءات إضافة لوجود صور شخصية على جميع بطاقات السماح بالدخول، حيث تقتصر الشرطة الآن على التدقيق في خلفيات رجال الأمن.

عكس السير