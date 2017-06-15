ألمانيا : سيارة دبلوماسي سعودي تتسبب بمقتل ” قائد دراجة ” في برلين

قالت إذاعة صوت ألمانيا، إن قائد دراجة توفي بعد ظهر أمس الأربعاء في مستشفى في العاصمة الألمانية برلين بعد حادث مروري خطير تعرض له مساء الثلاثاء.

واصطدم الرجل البالغ من العمر 55 عاماً بباب سيارة بورشه كان مصطفة بشكل خاطئ في الجانب مخصصة للدراجات.

وكان السائق البالغ من العمر 51 عاما فتح باب سيارته بورش كايين، دون الالتفات إلى حركة المرور، ما أدى إلى عدم قدرة قائد الدراجة على تفادي الاصطدام.

وتعرض الرجل لصدمة في الدماغ نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه.

وذكرت شرطة برلين أن السيارة الرياضية تحمل لوحة دبلوماسية، كما ذكرت تقارير صحفية في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بدبلوماسي سعودي. (Deutsche Welle)

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