أليغري : فكرت في الرحيل عن يوفنتوس

قال مدرب #يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري، إنه كان يخطط “طوال عدة ساعات” لترك “السيدة العجوز” بعد خسارة نهائي #دوري_أبطال_أوروبا أمام #ريال_مدريد الإسباني مطلع الشهر الجاري في العاصمة الويلزية #كارديف.

وأكد أليغري في مقابلة مع قناة سكاي سبورت الإيطالية: “خططت طوال ساعات في كارديف لترك يوفنتوس، كان عليّ التركيز فيما أشعر به كي أعود للبدء من جديد بأفضل طريقة”.

وتابع: “لعبنا جيداً في الشوط الأول، ولكنهم سيطروا علينا في الثاني وفازوا عن استحقاق، أتفهم الإحباط بسبب خسارة نهائيين في 3 سنوات، ولكن يجب أيضاً رؤية الجانب الإيجابي، مثل الألقاب الستة المتتالية للدوري”.

وأوضح: “قررنا مع مجلس الإدراة أن نستمر معاً وأن نحاول تحسين لعبنا، الهدف الرئيسي سيكون الدوري الإيطالي، ثم كأس إيطاليا ودوري الأبطال، نريد أن نكون بين أفضل 8 في أوروبا مرة أخرى”.

وأكد أنه “يجب الحفاظ على خطة 4-2-3-1 ولنر ما سيحدث، نحن في حالة عددية جيدة في الوقت الحالي، باستثناء الهجوم، النادي يعمل بشكل جيد وسيتخذ قرارات بأفضل طريقة”.

ولم يرد أليغري الإفصاح عن حقيقة اهتمام اليوفي بضم الجناح البرازيلي لنادي بايرن ميونخ الألماني، دوغلاس كوستا، واكتفى بوصفه أنه لاعب “جيد جداً”. ( EFE )

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