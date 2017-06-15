إريك أبيدال يعود إلى برشلونة

أعلن نادي #برشلونة ،تعيين مدافعه الدولي الفرنسي السابق #إريك_أبيدال سفيرا له، وقال برشلونة أنه توصل الى اتفاق مع أبيدال “لكي يكون سفيرا وممثلا للنادي في مختلف الأحداث خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وأشار النادي الكاتالوني إلى أن ايبدال سيشكل “جزءا دائما” من فريق مخضرمي برشلونة “إلى جانب مهامه التنسيقية في الأحداث المؤسساتية المرتبطة بالناحية الاجتماعية والمساعدة بالنشاطات المتعلقة بالمدارس الكروية”.

وأمضى ابيدال ستة أعوام كمدافع في صفوف برشلونة وخاض معه 193 مباراة وتوج بـ15 لقبا، بينها أربعة في الليغا واثنان في دوري أبطال أوروبا.

واكتشف ابيدال الذي لعب 67 مباراة دولية ووصل مع بلاده الى نهائي مونديال 2006، إصابته بورم في الكبد في مارس 2011، وتوقف عن اللعب لبضعة أشهر، بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز، إلا أنه عاد وخاض كامل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي (3-1).

وخضع المدافع الفرنسي بعدها بعام لعملية زرع كبد وتعافى من مرضه، إلا أنه ترك برشلونة عام 2013 عائدا إلى فريقه السابق موناكو. وفي صيف 2014 انتقل للدفاع عن ألوان أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لعامين، الا انه اعتزل في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته لأسباب شخصية.

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