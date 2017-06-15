إلقاء القبض على فتاة سعودية رافقت مجموعة شبان ” للتفحيط “

نشرت شرطة #الرياض في #المملكة_العربية_السعودية بيانا حول مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من الشباب المتجمهرين وترافقهم فتاة أثناء ممارسة التفحيط، وقالت إنها قبضت على مصور الفيديو والفتاة.

وذكر البيان الصادر عن الشرطة، أنه “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، الذي يظهر فيه مجموعة من الشباب ترافقهم فتاة بالتجمهر أثناء ممارسة أحدهم التفحيط وقيام آخر بالتصوير وتوثيق المخالفة، صدرت التوجيهات بضبط أطرافه لتطبيق النظام بحقهم”.

وجاء فيه وفق ما اوردت شبكة ” أخبار 24 ” : “أن الفرق السرية لمرور الرياض تمكنت من تحديد زمان ومكان تصوير المقطع (صبيحة الثاني من رمضان غرب مدينة الرياض)، وتم ضبط مصور المقطع وهو شاب سعودي يبلغ من العمر 23 عاماً، وتمت إحالته للتوقيف”.

وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في وقت لاحق من ضبط الفتاة، واتضح أنها مواطنة تبلغ 17 عاما من العمر، وتم إيداعها دار رعاية الفتيات، فيما باشرت هيئة التحقيق الإجراءات اللازمة، وجار العمل على ضبط قائد المركبة المخالف.

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