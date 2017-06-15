الألمان يؤيدون سحب قوات جيشهم من أفغانستان

أظهر استطلاع للرأي أن 55% من الألمان يؤيدون سحب قوات الجيش الألماني من أفغانستان.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد إنسا المتخصص بتكليف من صحيفة بيلد التي نشرته الخميس فإن واحدا فقط من بين كل خمسة من المستطلعة آراؤهم (20,3%) هو الذي يؤيد بقاء قوات جيش بلاده في أفغانستان.

وارتفعت نسبة الألمان الداعمين لانسحاب قواتهم من أفغانستان بين كبار السن وأنصار حزب البديل من أجل ألمانيا حيث وصلت إلى 75,2% وبين أنصار حزب اليسار حيث وصلت إلى 71% ثم أنصار الحزب الديمقراطي الحر (59%).

وبلغت نسبة أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الرافضين لبقاء بلادهم في أفغانستان 58,9% وأنصار حزب الخضر 54,6% والتحالف المسيحي الديمقراطي 49,3%.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين قد أكدت مؤخرا أنها تتوقع أن يبقى الجيش الألماني في أفغانستان خمس سنوات على الأقل.

ويتواجد الجيش الألماني في أفغانستان منذ أواخر عام 2001 حيث تشارك ألمانيا حاليا بنحو 941 جنديا في تدريب القوات الأفغانية في إطار مهمة “الدعم الحاسم” بقيادة حلف شمال الأطلسي. ولا تبدو في الأفق بوادر لانتهاء العنف في أفغانستان. (DPA)

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