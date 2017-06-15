الاتحاد الفرنسي يرغب برؤية زيدان مع المنتخب

قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غراييه، إنه يثق في أن المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، سيرغب في يوم ما تدريب المنتخب، على الرغم من عدم قدوم هذه اللحظة بعد وعدم امتلاكهم الأموال الكافية لشرائه من ريال مدريد.

وقال لو غراييه مبتسماً خلال حوار تنشره اليوم صحيفة لو فيغارو اليومية المحلية: “الاتحاد الفرنسي لن يشتري زيدان من ريال مدريد غداً وإلا سيتوجب علينا بيع مقر الاتحاد من أجل تحقيق هذا الأمر”، في الوقت الذي شدد فيه على أن المدرب الحالي، ديدييه ديشامب، “يقدم عملاً جيداً” و”يقنعنا” و”سيظل معنا لفترة طويلة”.

إلا أنه عاد وأكد أن زيدان (44 عاماً) “سيرغب في يوم ما في تدريب المنتخب، كنت أشعر بتلك الرغبة لدى ديدييه (ديشامب)، وزيدان أيضاً، ولكن هذه اللحظة لم تحن بعد”.

ويرى المسؤول الأول عن الكرة في فرنسا أن ما حققه زيزو مع الفريق الملكي خلال موسمين يعتبر “استثنائياً”.

وأضاف: “إنه مرشح لأن يمتلك مسيرة حافلة بالألقاب بين أفضل مدربي العالم، لم يقض وقت طويل في التدريب ولكنه فاز بألقاب كبيرة”.

وعاد لو غراييه للتأكيد على أن الفرنسي الآخر في “الميرينغي”، المهاجم كريم بنزيما، “ما زال خياراً مطروحاً” للمنتخب، على الرغم من عدم انضمامه خلال أكثر من عام ونصف، بعد تفجر قضية الابتزاز المتورط بها ضد زميله في المنتخب ولاعب أولمبيك ليون، ماتيو فالبوينا.

كما رفض الانتقادات التي وجهها اللاعب لديشامب واصفاً إياهاً بـ”غير المنطقية” رداً على ثناء الأخير عليه كلاعب ولكنه في المقابل لا يضمه للمنتخب.

واختتم لو غراييه تصريحاته بالتأكيد على تمنياتهم بأن يواصل بنزيما “التألق مع فريقه” لأنهم يكنون له تقدير كبير وأنهم “فخورين بما يقدمه” مع الميرينغي. ( EFE )

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