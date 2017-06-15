التحالف العربي : إصابة سفينة إماراتية بصاروخ أطلقه الحوثيون

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، أن سفينة اماراتية أُصيبت الاربعاء بصاروخ موجه اطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا المطل على البحر الاحمر في جنوب اليمن، مما اسفر عن اصابة احد افراد طاقمها بجروح.

وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية إن “سفينة إماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية”، مشيرا الى ان الهجوم اسفر عن “إصابة شخص واحد من الطاقم”، و”لم يسفر عن أضرار في السفينة”.

وأضاف “تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها”، محذرا من أن “استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم”.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على الجزء الاكبر من الساحل اليمني المطل على البحر الاحمر.

وفي شباط الماضي، قتل بحاران سعوديان عندما تعرضت فرقاطة للتحالف العربي لهجوم من قبل ثلاثة زوارق انتحارية. (AFP)

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