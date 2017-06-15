السويد : إجلاء العشرات من اللاجئين من مكان إقامتهم بسبب ما يشتبه بأنه ” حريق متعمد “

أجلت السلطات السويدية 70 من طالبي اللجوء، من مكان إقامتهم في جنوب السويد، يوم الأربعاء بعد ما يشتبه بأنه حريق متعمد.

وقالت الشرطة السويدية في بلدة كارلسمان أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات لكن شخصا اعتقل للاشتباه بأنه أضرم النار التي دمرت أجزاء كبيرة من المجمع.

وذكر شاهد عيان أن الحريق كان نتيجة محاولة انتحار حيث حاول أحد السكان إضرام النار في الأثاث بعد أن رفض طلبه للجوء.

وفي أواخر عام 2015 غيرت السويد التي يسكنها عشرة ملايين شخص سياسة هجرة سخية طبقت لسنوات طويلة، وبدأت العمل بضوابط حدودية، وقوانين هجرة أكثر صرامة.

و سعى أكثر من 160 ألفا للجوء في البلاد معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط في العام نفسه.

وخلال العامين الماضيين أُحرق عدد من مراكز اللجوء فيما يشتبه أنها هجمات متعمدة. (REUTERS)

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