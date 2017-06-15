الشرطة العراقية تعتقل شاباً انقذ فتاة من الانتحار !

حاولت فتاة الانتحار في العاصمة العراقية #بغداد بالقفز من على جسر الجادرية، لكن شابًا تمكن من إنقاذها، وتم لاحقًا اعتقاله من قبل الشرطة.

وذكر مصدر أمني، أن الفتاة أقدمت على الانتحار بعد أن طلبت من سائق سيارة الأجرة التي كانت تستقلها النزول لاستنشاق الهواء، ثم قفزت من الجسر إلى #نهر_دجلة، لكن شابًا كان في المنطقة قام بإنقاذها.

وأضاف المصدر بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي، أن الشرطة اعتقلت الشاب الذي أنقذها لاحقًا بتهمة سرقة المصوغات الذهبية للفتاة أثناء إخراجها من الماء.

وبينت التحقيقات تناول الفتاة لكميات كبيرة من المشروبات الكحولية، وعند سؤال صاحب سيارة الأجرة حول عدم محاولته إنقاذ الفتاة قبل إقدامها على الانتحار، اتضح أن السائق معوق في الأصل.

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