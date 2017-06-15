الصين تفرض رسوماً على انتقالات اللاعبين

حصلت أندية كرة القدم الكبرى في #الصين على مهلة حتى الأحد المقبل، للرد على خطط تعتزمها الحكومة لفرض رسوم على انتقالات اللاعبين في محاولة للحد من الإنفاق السخي على شراء لاعبين من خارج البلاد.

ووجه الاتحاد الصيني لكرة القدم خطاباً لكل الأندية 32 المنافسة في أرفع درجتين للدوري ، يشرح فيها تفاصيل الخطة المقترحة والتي من المتوقع أن تسري عندما تنطلق فترة الانتقالات في الدوري الصيني الممتاز يوم الإثنين.

ويتعين على الأندية الصينية الرد على المقترح بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

والأندية التي سترى السلطات أنها باتت مدينة بناء على سجلات الاتحاد الصيني لكرة القدم لعام 2016 والتي تنفق 45 مليون يوان (6.63 مليون دولار) أو أكثر على التعاقد مع لاعبين أجانب أو عشرين مليون يوان على التعاقدات المحلية ستجبر على دفع رسوم بقيمة مماثلة سيتم استثمارها في برامج تطوير الشباب والناشئين.

وسيتم فرض قيود أيضاً على اللاعبين الذين ينضمون إلى الأندية على سبيل الإعارة.

ويأمل الاتحاد الصيني لكرة القدم أن تمنع هذه الخطوة الأندية من دفع أموال مبالغ فيها للتعاقد مع نجوم عالميين ما يهدد استقرارها المالي.

وكسرت أندية صينية الرقم القياسي الآسيوي للانتقالات 3 مرات في آخر 18 شهراً.

والرقم القياسي الحالي يقف عند 60 مليون يورو (67.67 مليون دولار) والذي ذكرت تقارير أن نادي شنغهاي سيبغ دفعه مقابل الحصول على خدمات النجم البرازيلي أوسكار. ( reuters )

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