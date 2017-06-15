الفنانة ميساء مغربي تدافع عن نيشان و رامز جلال و تشن هجوماً ضد طوني خليفة

عبرت الفنانة المغربية #ميساء_مغربي عن استيائها مما فعله الإعلامي اللبناني #طوني_خليفة مع زميله الإعلامي #نيشان والفنان رامز جلال.

ميساء قالت “أعتقد أنّه من المعيب أننا كفنانين وإعلاميين أن نبني نجاحاتنا وبطولاتنا على حساب غيرنا، فمن يرفض الظهور في برنامج يعتذر فقط، لا يذهب الى العلن ويقول انا رفضت، ويزايد على هذا الموقف البطولي.. هو ليس بطولي، هو برنامج انعرض عليه. له الحق أن يرفض أو لا”.

وتابعت بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي “بس أن نتاجر في نجاح رامز أو نيشان أو فشل أو غيره. هذا تواجد إعلامي وأنا أرفض ذلك. انعرض عليه برنامج يوافق أو يرفض بصمت.. هذا موقفي الشخصي، ولا أحب الدخول في تفاصيل. الأسباب لا تهمّ الجمهور ولا تضيف للناس″.

وأضافت، في تصريحاتها بلقاء تليفزيوني: “ليس هناك داعي في أن نغلط مع زملائنا والناس الناجحين بغض النظر حجم النجاح أو مقياسه أو معاييره. بس عيب نبني بطولات على حساب خيارات الآخرين”.

وكان الإعلامي طوني خليفة قد هاجم الإعلامي نيشان لمحاولة استدراجه لمقلب رامز جلال، وقال: “معقولة نيشان يقبل أنه يقبض على كل راس يبيعها من أصحابه وأهله، وهو عارف مدى الأذية التي تسببها مقالب رامز وأن هناك ناس ما تقدر تتحمل، والجرح الكبير ان نيشان استعمل صداقتي وثقتي فيه ليقبض على الراس، ومن ها اليوم أنا وياك صفحة واتسكرت”.

عكس السير