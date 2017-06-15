المدعي الخاص حول التدخل الروسي يحقق حول ترامب

بات المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت مولر، يحقق حول ما إذا قام الرئيس الأمريكي بعرقلة القضاء، بحسب ما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تذكرها، أن مولر يستجوب حالياً مسؤولين إستخباراتيين كباراً لتحديد ما إذا حاول الرئيس الامريكي إبطاء أو عرقلة التحقيق الذي يشمل أيضا تواطؤاً ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا.

وشددت الصحيفة على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل “منعطفاً كبيرا”ً، مشيرة إلى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.

وتابعت الصحيفة أن مولر طلب على ما يبدو استجواب خمسة مسؤولين استخباراتيين كبار، وافق ثلاثة منهم على الإدلاء بشهادتهم، هم: دانيال كوتس مدير الاستخبارات، ومايك روجرز مدير وكالة الامن القومي “ان اس ايه”، ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت.

وأضافت أن جلسات الاستجواب يمكن ان تتم اعتباراً من الأسبوع الحالي.

وتابعت أن التغيير في مسار التحقيق ليشمل الرئيس بدأ بعد أيام على إقالة ترامب لمدير ال”اف بي آي” جيمس كومي في 9 أيار الماضي.

وينفي ترامب بشدة أي تواطؤ بينه أو أحد من مساعديه وبين روسيا.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أن المدعي المستقل يركز على لقاء في 22 آذار، قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للامن القومي مايكل فلين.

بعد أيام على لقاء 22 آذار، تحدث ترامب على انفراد مع كوتس وروجرز وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة ان المسؤولين رفضا طلب الرئيس.

واتهم محامي الرئيس مارك كاسوفيتس الـ”اف بي آي” بالوقوف وراء تسريب المعلومات إلى الصحيفة قائلا إن “تسريب المعلومات مشين ولا يمكن القبول به ومخالف للقانون”.

وأطلع مولر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء على عمله. وأكد ذلك مارك وورنر العضو الديمقراطي في اللجنة امام صحافيين لكنه رفض “الخوض في مضمون” اللقاء.

من جهتها، اعتبرت رئيسة اللجنة الجمهورية رونا ماكدانيال ان الاتهامات التي نقلتها الصحيفة “لا أساس لها” وانها “لا تغير شيئا”.

وقالت ماكدانيال في بيان “ليس هناك أي دليل بعد بحصول عرقلة… والجريمة الوحيدة حتى الان هي التسريب المتواصل وغير القانوني للمعلومات”. (AFP)

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