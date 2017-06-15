النفط يتراجع وسط شكوك في قدرة أوبك على كبح تخمة المعروض

حومت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في التعاملات المبكرة يوم الخميس متضررة من ارتفاع المخزونات العالمية وشكوك في قدرة أوبك على تنفيذ تخفيضات الإنتاج.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 46.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش منخفضة ثمانية سنتات عن الإغلاق في الجلسة الماضية التي هبطت فيها نحو أربعة بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا إلى 44.58 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان قرب مستويات مسجلة في نوفمبر تشرين الثاني 2016، حين تم الإعلان عن تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مسعى لدعم الأسعار.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس 12 في المئة مقارنة مع سعر الفتح في 25 مايو أيار حين تم تمديد الاتفاق على خفض الإنتاج إلى نهاية الربع الأول من العام المقبل عوضا عن انتهاء الاتفاق هذا الشهر.

ويرجع ذلك إلى أن نيجيريا وليبيا عضوي أوبك جرى إعفاءهما من التخفيضات وينظر إلي الزيادة في إنتاجهما على أنها تقوض الجهود التي تقودها السعودية.

في الوقت ذاته قفز الإنتاج في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في الاتفاق، عشرة في المئة خلال السنة الأخيرة إلى 9.33 مليون برميل يوميا. (REUTERS)

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