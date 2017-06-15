بالفيديو .. القبض على عصابة لـ ” اللايكات ” الوهمية في تايلاند

اعتقلت الشرطة التايلاندية ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يستخدمون #الهواتف_الذكية للترويج للبضائع بشكل وهمي على موقع WeChat في #تايلاند.

ووفق ما نقلت قناة روسيااليوم عن وسائل إعلام تايلاندية فقد “ضبطت الشرطة في أثناء اعتقال العصابة مئات هواتف آيفون من فئة (4 و5 و5إس) وشرائح اتصال غير مسجلة بشكل نظامي، كانوا يستخدمونها لتفعيل ما يسمى ببرامج الـ (بوت نيت) التي تقوم بوضع تعليقات مزيفة وإعجابات وهمية على بضائع كانوا يروجون لها على مواقع الإنترنت”.

وتم توجيه التهم للصينين الثلاثة بالإقامة غير القانونية على الأراضي التايلندية، فضلا عن تهريبهم أجهزة إلكترونية وشرائح اتصال هاتفي غير مسجلة قانونيا إلى البلاد.

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