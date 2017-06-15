بالفيديو .. خطأ ” مضحك ” في مسلسل لبناني

بات الجمهور يشارك قبل النقاد في الكشف عن الهفوات والاخطاء الاخراجية والتكثيلية التي تحصل في المسلسلات، لا سيما تلك التي تعرض حالياً خلال شهر رمضان.

ومن ضمن هذه الاخطاء، إنتقد الجمهور على مواقع التواصل مشهد وصفه بالـ ”مضحك” والغريب، وهو من الجزء الثاني من المسلسل اللبناني “وين كنتي” الذي يحقّق نسبة مشاهدة كبيرة في لبنان، وفق ما نقلت شبكة نورت، حيث تفاجأ الجمهور بظهور النجم اللبناني كارلوس عازار في حديقة منزل والده بجاكيت جينز مع قميص بنفسجي ومن بعدها بثوان تغيرت ملابسها لتصبح بلون البيج مع شال رمادي.

أثار هذا الامر ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين علقوا بطريقة طريفة، مشيرين الى انه “لغز كان برد وصار شوب فجأة”.

عكس السير