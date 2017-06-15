بالفيديو .. فنانون دنماركيون يحولون 13 ألف طن من الرمال إلى منحوتات بحرية

ضمن فعاليات مهرجان للنحت، أقيم في #الدنمارك مؤخراً، تجمع 44 فناناً لتحويل أكثر من 13000 طن من الرمال إلى منحوتات ضخمة ومعقدة للمخلوقات البحرية.

ويظهر مقطع فيديو، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان سندرفيج للمنحوتات الرملية، العديد من التماثيل الرملية الهائلة التي نحتها عشرات الفنانين.

وقال منظمو المهرجان الذي بدأ في أواخر الشهر الماضي، إنهم نقلوا أكثر من 13 ألف طن من الرمال، لموقع المهرجان بهدف العمل عليها وتحويلها إلى أعمال فنية رائعة تظهر الحياة في أعماق البحار.

وذكر المنظمون على موقع المهرجان الإلكتروني “إن موضوع هذا العام يوفر نظرة ثاقبة للحيوانات البحرية وبيئتها، ويوفر فرصة للأطفال والبالغين لرؤية مشاهد مليئة بالحياة والمغامرة”.

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