بعد ساعات من قوله إن الوضع الأمني في حلب سيتحسن .. عناصر من جيش بشار الأسد يعتدون على مراسل تلفزيون النظام و يشتمون الإعلام السوري !

تعرض مراسل تلفزيون بشار الأسد في حلب للضرب على يد عناصر من الميليشيات النظامية، الأربعاء، في حادثة جديدة تضاف لعشرات حوادث الانفلات الأمني في المدينة.

وبعد ساعات من نشره لـ “بوست” قال فيه إن “أمن المواطن وكرامته هي باهتمام القيادة بأعلى مستوياتها .. والمرحلة القادمة ستشهد مدينة حلب تحسن في الواقع الأمني بشكل كبير”، تعرض المراسل “بدر جدعان” للضرب والإهانة على يد عناصر من ميليشيات بشار الأسد، في منطقة الجميلية.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن العناصر الذين اعتدوا على جدعان، قاموا بشتم القيادات العسكرية في المدينة، إلى جانب شتم الإعلام السوري.

وكان منشور جدعان السابق، مرده إلى ازدياد حوادث اعتداء عناصر ميليشيات بشار الأسد على المدنيين في حلب، وتضاعف عمليات القتل والخطف والاعتداء، وغير ذلك.

وعلق خالد اسكيف، مراسل قناة الميادين التابعة للنظام، على الحادثة بالقول: “هذا ماكنا نخشاه ونحذّر منه، عندما تتجاوز هذه اللجان على الصحفيين وتتحدث بكلام بذيئ تمس القيادة العسكرية في #حلب، نعلم جيدا ان هذه اللجان وصلت الى درجة التمرد وعدم احترام القانون ….”.

أما شادي حلوة، صبي سهيل الحسن، رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية، فقال: “بإختصار شديد … الاخ طلع براسو يرجّع السيارات كلها مشان يمشي عكس السير .. عرّفه زميلي بدر عن نفسه … فشتمه وشتم اللجنة الامنية والاعلام السوري .. بدر جدعان حفظ ماء وجهه وانسحب”.

ولم تذكر المصادر الموالية أية تفاصيل أخرى عن الحادثة، وما إذا كان جدعان قد تعرض لضرب تسبب له بأذى كبير، أو لاعتداء بسيط.

واليوم الخميس، علق جدعان على الحادثة بالقول: “مايحدث في حلب في الاونة الاخيرة بشكل عام ….وماحدث معي بشكل خاص هو تصرفات فردية من اصحاب النفوس الضعيفة سواء كانوا لجان أو غيرهم ….وفكرة التعميم هي مرفوضة فهناك كثير من اللجان الشعبية دافعوا عن مدينة حلب الى جانب الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوى الامنية …ومن يسيء يمثل نفسه فقط … ومن أخطأ سيحاسب أيا كان ….ونحن نثق ب الأجهزة الأمنية بحلب التي لاتكف عن ملاحقة المجرمين وكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المواطن…. ويبقى الجيش العربي السوري أملنا ….دمتم بخير”.

ويلصق إعلام النظام وكبار شبيحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل التجاوزات والجرائم التي تصحل بحق المدنيين باللجان الشعبية وكتائب البعث وغيرها من التشيكلات التي توصف بـ “الرديفة”، في محاولة منهم لتبييض صفحة الجيش النظامي “المشحورة”، علماً أن هذه “التشكيلات” تعتبر من قبل النظام جزءاً من الجيش وتتبع له بشكل كامل ومباشر، كما أن أبرز وأضخم جرائم التعفيش والتنكيل يرتكبها عناصر “الجيش العربي السوري” وأفرع الأمن، بمباركة وإشراف كبار الضباط، وعلى رأسهم سهيل الحسن.

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