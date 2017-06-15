بوتين : سنواصل تحسين قدرة ” القوات المسلحة السورية ” .. و استفدنا كثيراً من اختبار أسلحتنا في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن خطط روسيا متوسطة الأجل في سوريا تشمل تحسين قدرة “القوات المسلحة السورية” مما يسمح بنقل القوات الروسية في البلاد إلى القواعد الروسية القائمة في حميميم وطرطوس.

وأوضح أن روسيا تخطط لنقل قواتها إلى قواعد روسية قائمة في سوريا وستدعم “القوات السورية” حين تقتضي الحاجة.

وقال بوتين خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع المواطنين: “نهدف إلى التأسيس لعملية تسوية سياسية (في سوريا) بين كل الأطراف المعنية”.

وأضاف أن الطيران الروسي سيواصل المساعدة عندما تقتضي الضرورة بعد تعزيز قدرات الجيش السوري.

وقال بوتين أيضاً إن المجمع الصناعي للجيش الروسي استفاد كثيراً من اختبار أحدث أسلحته في سوريا. (REUTERS)

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