بوتين يجيب على أسئلة المشاهدين خلال برنامجه التلفزيوني السنوي

أعلن الكرملين الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يظهر في برنامجه التلفزيوني السنوي للإجابة على أسئلة المواطنين اليوم.

وسوف يبدأ البرنامج الساعة الثانية عشر بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

ويطلق على البرنامج “خط مباشر مع فلاديمير بوتين” (Direct Line with Vladimir Putin)، وقد بث أول مرة عام 2001. ويظهر في البرنامج بوتين وهو يجيب بالتفصيل على أسئلة المشاهدين الحاضرين، والمتصلين بالإضافة إلى تلقيه رسائل إلكترونية ورسائل نصية.

ويستمر البرنامج، الذي يركز على القضايا المحلية، عدة ساعات.

وقال الكرملين في بيان “ووفقاً للتقليد، فإن الرئيس سوف يجيب على أسئلة الروس بشأن الشؤون العامة والسياسية والحياة الاجتماعية الاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى الشؤون الدولية”.

وأضاف البيان أن بوتين سوف يستقبل هذا العام أسئلة من موقعي فكونتاكتي (Vkontakte)، وأودنوكلاسينكي (Odnoklassniki) للتواصل الاجتماعي في روسيا. (DPA)

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