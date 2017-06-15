بوتين يكشف عن اعترافات لبشار الأسد عن ” الأخطاء في بنية النظام و علاقاته الداخلية مع المواطنين ” !

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تباحثه مع بشار الأسد حول الإصلاحات في سوريا، قبل بدء موسكو عملياتها هناك.
وأعلن بوتين، أن روسيا تدرك جيدا، أن القيادة السورية تعترف تماما بوجود أخطاء عديدة في بنية النظام وعلاقاته الداخلية مع مواطنيه، وقبل اتخاذ القيادة الروسية قرارها ببدء قواتها الجو- فضائية عملياتها في سوريا، جرى حوار جدي ومفصل مع بشار الأسد حول ضرورة تبني إصلاحات جذرية وعميقة في البلاد.
وقال بوتين في الحوار الوثائقي الذي سجله معه المخرج الأمريكي الشهير أوليفر ستون في الفترة من يوليو 2015 إلى فبراير 2017، والذي تعرضه قناة “showtime”: “لقد اتضح لنا أن الرئيس الأسد يفهم العديد من المشاكل، وهو على استعداد ليس فقط لإجراء حوار مع المعارضة، بما في ذلك حتى مع المعارضة المسلحة، ولكنه مستعد للعمل معها لوضع دستور جديد. كما أنه على استعداد للقبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت رقابة دولية صارمة وإشراف أممي كامل”.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك “مساحات حيوية كبيرة من الأراضي ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الرغم من تحرير مناطق واسعة بالفعل من قبضتهم”، وأضاف أنها “ليست مجرد أراضي قليلة الأهمية، أو جزء من الصحراء، بل هي أقاليم تشكل المجال الحيوي لسوريا”.
وكشف بوتين أيضا أن روسيا ستدعم الجماعات السنية التي تبدي استعدادها لقتال تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، وأن الأسد والجيش النظامي موافقان على ذلك ومتفهمان تماماً لهذا الأمر.
في الوقت نفسه، أكد الرئيس الروسي، على ضرورة حصول بلاده في سعيها لحل القضية السورية، على دعم من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر، وقال: “نحن لا نرغب في تأجيج الصراع، وإنما إقامة حوار من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. إن تحقيق نوع من التوافق مهمة صعبة جدا، وليست سهلة أبدا، ولكن الاتصال المباشر مع شركاء آخرين، يعطينا فرصة وبشكل عام، نجحنا وسنعمل بعناية فائقة لتثبيت كل خطوة من النتائج التي تم تحقيقها، بدلا من تدميرها”. (RT)
تمام يابوتين موافقون بشرط محاسبة المسؤولين عن كل نقطة دم سالت وأولهم بثار الجزّار سفاح العصر وحسن نص ليرة والمالكي والملالي السود
عندما يصرح السيد بوتين انهم مستعدون على دعم قوات (سنية) معارضة لهزيمة (الاٍرهاب) و يؤكد ان بشار و جيشه ليس عندهم مانع هذا يؤكد على ان الدولة العلوية العميقة موجودة بسوريا منذ عقود،
الرجل لا يريد ان يقولها بصريح العبارة انه قال لبشار الاسد ان السنة يشكلون ٨٥٪ من السوريين و يجب ان تعطيهم شيء من حقوقهم و ان لا يلهف العلوية كل شيء
الكل يعلم تركيبة هذه العصابة النجسة و الجميع يعلم انهم افضل كلب حراسة منذ عهد الفرنسيين.
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يعني الروس بمديح بشار الاسد وانه على استعداد ان يسمع الكلام اي انه يجب ان ننسى مليون قتيل و10 مليون مشرد بين الداخل والخارج ومفقود ودمار لا احد يعلم متى يتوقف ومتى يبدأ الاعمار هذا عدى على ان هناك جيل كامل لم ولن يعرف بلده بحكم التشرد والدمار وهذا يتوقف على بعض الدول العربية المنخرطة بالقضية السورية وضمير العالم المتحضر بان يقبلوا او لا يقبلوا بوجود بشار الاسد ولكن المتأكد منه ان لا يوجد عائلة واحدة ممن قتل النظام احد افراد اسرتهم سوف يتركون ثأرهم
ماهو انت اكبر خطأ في هذا النظام القذر بادنبورغ الكلب، لهعنة الله عليك وعلى اجدادك الى يوم الدين
بوتين يحاول ان يعلن انتصار روسي على شعب سوري ويعبر عن هذا الانتصار بدعمه للدميه بشار مخافه رده فعل غرب وبوتين يعلم ان الاسد لم يعد موجود الا في تاريخ ولا وجود له على ارض واقع ابدا متواجد حاليا ضباط روس تامر وتنهي اي موضوع وموجود مليشيات طائفيه ايرانيه ستكون بينها وبين روس مواعيد سيحاول روس اطلاق يدها على سورين حتى يقبل سورين بلروس ويكونو بديل للمليشيات ايرانيه نعم انها حرب بين روسيا وشعب سوري حسبي الله ونعم وكيل لكم الله ايها شعب سوري
هلأ لحتى اعترف المعتوه الأخرق ….. غلام إيران …. ليش شو سبب الثورة يا ايها الثور الكبير ؟؟؟ أليست أسبابها هي بنية النظام و علاقته المزرية مع المواطنين و تسلط ضباط المخابرات العلويين و غيرهم و بذاءة ألسنتهم و أعمالهم ؟؟؟؟
فيا كلب روسيا … قل لذنبك في دمشق أن يتجهز …… للرحيل بلا عودة … بل للرحيل الأبدي