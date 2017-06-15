تركيا : السجن لنائب معارض 25 عاماً بتهمة التجسس

ذكرت وسائل إعلام أن محكمة أصدرت حكما في قضية تجسس على النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أنيس بربر أوغلو بالسجن 25 عاماً، يوم الأربعاء.

وبعد هذا الحكم يكون بربر أوغلو أول نائب من الحزب يصدر حكم بسجنه، علما أنه تم اتهامه بإمداد صحيفة “جمهورييت” بمقطع فيديو يزعم أنه يكشف إرسال جهاز المخابرات التركي أسلحة إلى سوريا.

وكان التقرير الذي نشرته الصحيفة في مايو 2015 يؤكد أن الشاحنات التي يزعم أنها مملوكة للمخابرات التركية احتوت على أسلحة وذخائر كانت متجهة إلى سوريا عندما أوقفت وخضعت للتفتيش في جنوب تركيا أوائل 2014.

ونفت الحكومة وقتها تلك الادعاءات بإرسال أسلحة إلى سوريا، معلنة أن الشاحنات كانت تنقل مساعدات إنسانية.

يذكر أن بربر أوغلو شغل منصب رئيس تحرير صحيفة “حرييت”، التي تعد من أكبر وأعرق الصحف التركية حتى أغسطس 2014، وذكرت مصادر وقتها أنه تقدم باستقالته من منصبه، بينما قالت أخرى إنه عزل. (REUTERS-RT)

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